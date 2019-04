Henk is de drijvende kracht achter squashclub uit Hellendoorn: ‘Doe het uit liefde voor de sport'

BSC Unisson, al 100 jaar een club voor het dorp Boekelo

3 april BOEKELO - Omnivereniging BSC Unisson uit Boekelo is het springlevende bewijs dat een fusie het beste van twee werelden bij elkaar brengt. Komend weekeinde viert de club ‘gewoon’ het 100-jarig bestaan. Een eeuwfeest voor alle leden en daarbij maakt het niet uit of je van het blauwe of het rode kamp was.