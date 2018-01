Hennie Kuiper brengt Stichting Marianne Vos Museum op ideeën

Vader Henk Vos, voorzitter van de stichting, burgemeester Fons Naterop, de Werkendamse oud-wethouder Peter van der Ven en anderen werden in het museum in Noord-Deurningen ontvangen door Kuiper zelf. Het museum in het dorpje bij Denekamp opende vorig voorjaar de deuren.

Het plan voor een museum voor de fameuze wielrenster werd voorjaar 2017 nieuw leven ingeblazen. Inmiddels is de stichting opgericht, met hetzelfde adres als basisschool Den Biekûrf in Babyloniënbroek. De school is genoemd als mogelijke locatie voor het museum. De stichting gaat uitzoeken of dat de meest geschikte plek is.