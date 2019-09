Herman Keppels maakt debuut in eredivisie met handbalsters van Borhave

Gepokt en gemazeld. Dat is Herman Keppels. Hij begon met handballen toen hij 6 zes jaar was en ging door tot z’n 31ste bij Olympia Hengelo. Hij speelde acht seizoenen in de eerste divisie en zes op het hoogste nationale niveau. “Voor tweeduizend man in sporthal Veldwijk. Een onvergetelijke belevenis.”