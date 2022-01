Herstart met degradatiekraker in het handbal

Twee opmerkelijke duels bij de herstart van de competitie in de eredivisie van het vrouwenhandbal. Zo is daar in de top van het klassement het duel tussen de titelkandidaten Quintus (Kwintsheuvel) en het Amsterdamse VOC. Onderaan de ranglijst treft hekkensluiter Borhave de regionale concurrent DSVD. Het duel van zaterdag in Deurningen (aanvang 19.00 uur) is een degradatiekraker, want de gastvrouwen staan slechts twee plaatsen boven de Bornse formatie. Beide ploegen hebben de punten heel hard nodig om de degradatiepoule te ontlopen.

Was in de afgelopen seizoenen het duel tussen de twee Twentse eredivisionisten misschien wel dé ontmoeting van de competitie en speelden de wedstrijden zich af in volle sportzalen, ook ditmaal zijn toeschouwers niet welkom. En dat is een domper. Een stille en kille hal zal de regionale clash niet veel goeds doen.

Volleybal

Behalve de handbalsters komen de volleybalsters op het hoogste niveau weer in actie. Dat geldt echter niet voor de speelsters van Lammerink Installatiegroep/Set-Up’65. Het thuisduel in Ootmarsum van zaterdagavond tegen Peelpush is uitgesteld. Eurosped en Apollo 8 spelen komend weekeinde wel hun eerste wedstrijd van 2022.

Het Vroomshoopse Eurosped begint zaterdag om 20.00 uur in Sliedrecht tegen de plaatselijke favoriet en lijstaanvoerder. De eerste ontmoeting dit seizoen tussen beide ploegen eindigde in een 3-1 overwinning voor Sliedrecht Sport. De nummer 2 in de eredivisie van het vrouwenvolleybal, Apollo 8, ontvangt zondagmiddag in Borne VV Utrecht. Het duel in De Veste begint om 14.30 uur en is te volgen via de livestream op volleybal.nl.

Basketbal

Ten slotte mogen de basketbalsters van Jolly Jumpers aan de bak in het nieuwe jaar. De Tubbergse formatie gaat zondag op bezoek bij het Utrechtse Cangeroes (aanvang 15.15 uur). De ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Jumpers staat op de zevende plaats met zes punten, Cangeroes staat een plekje lager met een wedstrijd en vier punten minder. De laatste competitiewedstrijd van Jumpers (18 december) leverde de ploeg van trainer Chris Stomp een zege op tegen het Groningse Martini Sparks. Benieuwd of de Tubbergse basketbalsters die lijn weer op kunnen pakken in 2022.