Het plezier is na moeizaam begin terug bij Jolly Jumpers

Want het plezier is terug bij Jolly Jumpers. Dat tekende zich aan het einde van 2021 al aan en kreeg een passend vervolg in de eerste wedstrijd van 2022. Er werd weer gelachen, zowel op het veld als op de bank. Ook bij Anke Rikhof was de glimlach niet van het gezicht te krijgen. Ondanks dat de alleskunner voor het eerst sinds jaren niet in de basis begon en veel minder speeltijd kreeg dan gebruikelijk. „Net hersteld van corona”, gaf de beste verdedigster van de eredivisie als reden. „Dus begrijpelijk.”