Het publiek kan eindelijk weer genieten van touwtrektoppers in Borculo

MEIJEL - Gemakkelijk ging het niet, maar Apollo 8 heeft de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs gewonnen. In Meijel trok de Bornse formatie met 3-1 aan het langste eind. Aanstaande zaterdag hoopt het team van de trainer Bart en Thijs Oosting de plek in de halve finale veilig te stellen. In de eerste divisie A verloor Timax/Devoko de inhaalwedstrijd tegen Alterno 2, 3-2.

14 april