Het Ravijn haalt Ron Loos terug als hoofdtrainer

Na de recente aanstelling van Jan Mensink als nieuwe technisch coördinator in de topsportcommissie voor de dames- en de herenselectie is ZPC Het Ravijn uit Nijverdal begonnen met een heroriëntatie van de trainingsstaf. In deze nieuwe aanpak past de aanstelling van de ervaren ontwikkelingscoach Ron Loos. In de afgelopen periode was hij actief bij de mannen van ENC Arnhem.