Het Ravijn heeft wonder nodig: ‘Dat we nu een paar dagen bij elkaar zijn is veel belangrijker’

Atletics mag dit jaar eindelijk het NK Crosslopen gaan organise­ren in Hellen­doorn

Twee jaar op rij ging het niet door, maar in 2023 hoeft de Nijverdalse Atletiek- en Survivalvereniging Atletics er niet langer meer op te wachten: op zaterdag 25 en zondag 26 februari is de club gastheer van het NK Crosslopen. Plaats van handeling is het terrein rondom de diepe zandkuil bij Hellendoorn.

3 januari