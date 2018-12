Het Ravijn kansloos onderuit

Het Ravijn leek de laatste weken op de juiste weg. Met een stabiele verdediging als basis werd het spel met de week beter. Echter defensief liet Het Ravijn het in het eigen bad tegen Donk helemaal afweten. De 3-1 achterstand na de eerste periode was nog te overzien, maar vervolgens ging het in het tweede kwart helemaal mis bij de Nijverdalse ploeg. Met een 7-1 ruststand in het voordeel van de gasten uit Gouda was het duel al zo goed als beslist.