Het Ravijn met hakken over de sloot

Zonder de geblesseerde aanvoerder Lars Gottemaker leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor Het Ravijn. De Nijverdalse ploeg verdedigde uitstekend en liep gestaag weg van de ploeg van Hans van Zeeland, oud coach van Het Ravijn. Zo was de voorsprong bij rust 5-1 en in de derde periode zelfs 7-2. Het Ravijn dacht de buit binnen te hebben, werd slordig en verslikte zich nog bijna in de veerkracht van Amersfoort.