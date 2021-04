Het Ravijn op achterstand in kwartfinales play-offs

WATERPOLO - ZAANDAM - De vrouwen van Het Ravijn staan voor een reusachtige opgave om de halve finales van de strijd om de landstitel nog te bereiken. In het eerste duel van de kwartfinale verloor Het Ravijn met 11-4 bij De Zaan. Morgen is de tweede wedstrijd in Nijverdal. Bij winst van Het Ravijn volgt zondag de derde en beslissende wedstrijd wederom in Zaandam.

De Zaan was vooraf al zwaar favoriet voor de confrontatie in de kwartfinales. De ploeg uit Zaandam eindigde als derde in de competitie, drie plekken hoger dan Het Ravijn en herbergt veel meer routine dan de grotendeels piepjonge Nijverdalse formatie. Desondanks gaf het enige duel in de reguliere competitie, eveneens in Zaandam, Het Ravijn wel het nodige vertrouwen.

Daarin kon Het Ravijn aanvankelijk prima mee, vooral door goed te verdedigen. Zo was het ook deze keer. De jarige Lieke Schokker schoot de Nijverdalse ploeg zelfs op voorsprong. In het vervolg van de eerste periode trapte Het Ravijn echter twee keer in de counter van het lepe De Zaan, dat daarmee de voorsprong overnam.

Achterstand bij rust

In het tweede kwart hield de uitstekend spelende Daisy Logtens met enkele fraaie reddingen De Zaan lang van scoren af. Noa de Vries schoot Het Ravijn weer langszij, maar met twee treffers via de midvoor en een counter had De Zaan halverwege toch een comfortabele voorsprong: 5-2.

Waar Het Ravijn in het competitieduel na rust aanvallend stil viel, was het nu andersom. Via Kari Ankoné en Lieke Schokker kroop Het Ravijn dichterbij en was er bij aanvang van het vierde en laatste kwart nog alles mogelijk: 5-4.

Geen vuist meer maken

In de laatste periode kon Het Ravijn echter nog amper een vuist maken. Spaarzame kansen werden niet benut, de enige overtalsituatie leverde balverlies en een tegentreffer op. In dat laatste partje was het trouwens de grote Maxime Schaap-show. Schaap zorgde hoogstpersoonlijk met vier treffers op rij dat het van 5-4 heel rap 9-4 werd voor De Zaan en daarmee was het duel beslist.

Dat de score nog zo hoog opliep zei coach Wicher Diallo niet zo veel. ,,Jammer dat we Lieke geen verjaardagscadeau hebben kunnen geven. Morgen is Charlotte Mensink jarig, zij wordt ook 30. Dan proberen we het opnieuw. En ik zie best wel kansen. De Zaan had angst voor ons. Dat zag ik. We proberen in ons eigen bad daar voordeel uit te halen.”

De Zaan - Het Ravijn 11-4 (2-1, 5-2, 5-4, 11-4).

Scores Ravijn: Schokker 2, Ankoné, De Vries 1.