Het Ravijn plaatst zich na ruime zege op Tel Aviv voor kwartfinale Europese Challenger Cup

Uitslagen en verslagen volleybal: Winst voor Eurosped en Apollo 8, Wevo koploper, Krekkers en Rivo door in beker

Apollo 8 heeft de smaak te pakken. Na de midweekse zege op Sudosa-Desto won de Bornse eredivisionist zaterdagavond met 3-1 van Dynamo Apeldoorn. Een dag later was er succes voor Eurosped. De Vroomshoopse vrouwen boekten op bezoek bij FAST de eerste zege van het seizoen. In de lagere competities greep Wevo'70 de koppositie in de eerste divisie A en was er bekersucces voor Krekkers en Rivo Rijssen.

30 oktober