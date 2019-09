Het Ravijn-speelster Lot moet verplicht aan de kant toekijken

O zeker, ze had deze zaterdag dolgraag mee willen doen. Samen met haar teamgenoten toewerken naar de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, lekker in het eigen Nijverdalse bad. Maar de 18-jarige Lot Stertefeld ligt tijdens de seizoensouverture tegen ZPB niet in het water en zit zelfs niet op de bank. De Nijverdalse is 'veroordeeld' tot een plekje op de tribune, door haar eigen bondscoach en clubtrainer. "Ik ben eigenlijk net terug van het Wereld Jeugd Kampioenschap (WJK) op het Portugese Madeira, waar we met Oranje onder de 20 jaar in de finale hebben verloren van Rusland. Voor dat toernooi heb ik heel de zomer doorgetraind."

Overtraind

Voor Stertefeld dus even geen waterpolo, ze moest twee weken verplicht rust nemen. "Ik had vandaag heel graag mee willen doen. Maandag sluit ik weer aan bij de groep, dus ik zei tegen Jan (Mensink, trainer Het Ravijn, red.) dat ik nu ook wel kon spelen, haha. Maar hij trapte er niet in. Aan de ene kant balen, maar aan de andere kant is het ook wel goed. Vanaf afgelopen mei heb ik iedere dag met Jong Oranje getraind in Zeist, behalve in het weekeinde. Als je dan na het WJK gewoon de training oppakt bij je club, is de kans heel groot dat je overtraind of geblesseerd raakt.

Niet dat Stertefeld veel mist in de seizoensopening tegen ZPB. Het Ravijn begint de competitie met een eenvoudige 18-10 zege. Voor de Nijverdalse wordt het alweer haar vierde seizoen in het eerste van Het Ravijn, waar ze als 14-jarige broekie begon. "Als eerstejaars mocht je af en toe een minuutje meespelen, dat werden er steeds meer. Sinds vorig seizoen doe ik fulltime mee."

Parijs 2024

In haar nog jonge leven draait het eigenlijk allemaal om waterpolo. Vanaf haar 14de traint ze al in het nationale bad in Zeist. Dat was eerst een training per week, inmiddels is dat gegroeid tot twee dagen en vier trainingen per week. "Op maandag en donderdag train ik het hele jaar door in Zeist met de nationale selectie. Dinsdag en vrijdag ben ik bij Het Ravijn. Op woensdag heb ik vrijaf gekregen van Jan. Met ook nog een wedstrijd in het weekeinde wordt het allemaal misschien iets te veel."

Haar doel is duidelijk: de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Als speelster van het A-team, het grote Oranje. "Ik heb nog twee jeugdtoernooien en dan zit die periode er voor mij op. Hopelijk kom ik dan in beeld bij het Nederlandse team."

Ze prijst zich gelukkig met een ploeggenote als Yasemin Smit, winnares van het olympisch goud van 2008 in Peking. "Ik leer zo veel van haar. Vanaf onder de 11, 13 en 15 heb ik haar al als trainster gehad. Dat ik nu met haar samenspeel, is heel gaaf. In het begin voelde ik me wel vereerd om met haar in een team te spelen", aldus de Nijverdalse

Ze vindt ook nog tijd voor haar studie Toegepaste Psychologie aan het Saxion in Deventer. "Van het waterpolo kun je niet leven. Je moet daarnaast wel een goede opleiding hebben."

Het Ravijn 18-10 ZPB

Periodestanden: 5-1, 8-4, 14-7, 18-10.

Scores Het Ravijn: Klaassen 5, De Vries 4, Beunk 3, Ter Schure en Smit 2, Veldhuis en Bouwmeester 1.