Het Ravijn wint derby in Borculo

volleybal Eurosped alleen aan kop na zege in topper tegen Sliedrecht Sport

21:18 SLIEDRECHT – De volleybalsters van Eurosped mogen zich sinds zaterdagavond alleen koploper noemen in de eredivisie. Het team van trainer Jan Berendsen legde in Sliedrecht regerend landskampioen Sliedrecht Sport met 3-1 over de knie.