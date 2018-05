Hidde Boswinkel na volleybaltitel: ‘De hele club, de hele stad is blij’

Almeloër Daan Schouten Europees Kampioen duathlon

13:33 VEJLE - Amper een jaar na zijn overstap van het wielrennen naar het duathlon, is Almeloër Daan Schouten (23) in Denemarken in de categorie 20 tot 24 jaar Europees Kampioen duathlon midden-afstand op de weg geworden.