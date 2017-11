HKC, Een ploeg in opbouw, met ambities

Met Hugo Binken heeft HKC een trainer binnengehaald die zijn sporen in het topkorfbal heeft verdiend. De inwoner van Almelo speelde jaren achtereen met AKC in de hoofdklasse, destijds de hoogste competitie van Nederland. Daarna ging hij als trainer verder bij AKC. Nu staat Binken aan het roer in Hengelo.

De oefenmeester hoopt HKC naar een hoger plan te tillen. De Hengeloërs spelen in de derde klasse. Binken ziet perspectief. "Dit is een ploeg in opbouw", zegt de trainer aan de vooravond van het competitiebegin in de zaal.

Wennen

Het was voor Binken wel even wennen. De Almeloër was korfbal op een hoger niveau gewend. Na zijn afscheid als selectiespeler, ging Binken de jeugd trainen bij AKC. Daarna volgden twee periodes waarin hij gezamenlijk met Gert Schorn trainer-coach van de hoofdmacht was. Na het einde van de tweede periode als duotrainer leek het logisch dat Binken op eigen benen zou gaan staan.

Maar dat gebeurde aanvankelijk niet. Drie seizoenen had Binken geen team onder zijn hoede. Aanbiedingen waren er wel. Maar Binken hield telkens de boot af. "Ik heb geen zin wekelijks drie keer meer dan een uur te moeten rijden om bij de club te komen. Ik werd regelmatig gebeld. Maar de afstand was steeds de reden om er niet aan te beginnen."

Op verre autoritten zit hij niet te wachten. Maar de oefenmeester weet dat daardoor de spoeling dun wordt. In deze regio zijn hoog spelende clubs dun gezaaid. Binken doet daar echter niet moeilijk over. Begin dit jaar polste HKC hem. De club uit Hengelo was op het veld derdeklasser en degradeerde in de zaal uit de tweede klasse. Uiteindelijk hoopt Binken de ploeg weer naar de tweede klasse te kunnen loodsen. Maar het is niet zo dat er dit seizoen een titel wordt geëist. Dat zou volgens hem niet reëel zijn.

"Mijn taak is in eerste instantie om de spelers beter te maken. Allemaal. De mannen zijn jong. Zij zijn begin twintigers. Bij de vrouwen is er meer een mix van jonge en ervaren speelsters."

Enthousiaste groep

Binken zegt dat de groep enthousiast is. Over de eerste maanden is hij tevreden. In het eerste deel van de veldcompetitie liet de ploeg een prima indruk achter. Na zes duels in de derde klasse staat HKC op de tweede plek. "Alleen van koploper Oranje Zwart hebben we verloren. Ook de spelers zijn positief over het begin. We hebben daar deze week met elkaar over gesproken."

Maar niet alles kon zijn goedkeuring wegdragen. Binken vindt dat het schotpercentage omhoog moet. Ook verbaasde hij zich over de verschillende ballen waarmee getraind werd. "We hadden twee soorten ballen. Maar dat hoort natuurlijk niet. Trainen doe je met een bal waarmee ook de wedstrijden worden gespeeld."