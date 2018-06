Hockey: Almelo aast op promotie, Hengelo vecht tegen degradatie

De hockeyers van MHC Almelo loeren op de een plek in de play-offs om promotie naar de eerste klasse. Een gelijk spel in de uitwedstrijd tegen Baarn is voldoende voor een ticket. Zelfs een kleine nederlaag zou nog volstaan. Almelo heeft, hoe het ook afloopt, een goed seizoen achter de rug maar in Baarn heeft de ploeg nog wat recht te zetten. Eerder dit seizoen won Baarn in Almelo met 6-2.