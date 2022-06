Hockey: Bully wint ook tweede duel en blijft op koers voor promotie

De vrouwen van Bully hebben zich geplaatst voor de volgende ronde in de nacompetitie. Inzet is een plek in de overgangsklasse. In de ‘best of three’ tegen Craeyenhout werd zaterdagmiddag ook het tweede duel gewonnen (4-3). Afgelopen donderdag won de ploeg van trainer Frank Geers het eerste duel al overtuigend met 1-5.

Vrouwen

Eerste klasse - nacompetitie

Bully - Craeyenhout 4-3 (4-2)

Bully blijft op koers om een uitstekend seizoen te bekronen met promotie naar de overgangsklasse. Craeyenhout werd zaterdagmiddag voor de tweede keer verslagen, waardoor een beslissende derde wedstrijd niet nodig is. „Dat geeft wel wat hersteltijd richting het volgende duel”, aldus trainer Frank Geers. Die volgende wedstrijd zal worden gespeeld op donderdag 9 juni, thuis tegen Alecto. Die ploeg eindigde dit seizoen op de tiende plaats in de overgangsklasse. „Het gaat een mooie strijd worden, want Alecto is ook een prima ploeg. Toch hebben we er alle vertrouwen in. We zijn op het juiste moment in de flow en halen met elkaar een hoog niveau.”

In de tweede wedstrijd tegen Craeyenhout leek het duel bij een 4-1 voorsprong al voor rust beslist. Bente Habers (drie treffers) en Rimke Westerveld verzorgden de productie namens Bully. De bezoekers weigerden zich echter neer te leggen bij een definitieve uitschakeling en vochten zich nog terug tot 4-3. Ondanks de spanning en toenemende druk trok de thuisploeg de zege over de streep. „Het is zo knap wat de meiden hebben gedaan”, vervolgt Geers. „Ze hebben met zoveel energie gespeeld en strijd geleverd. Het is knap dat we dit over twee wedstrijden hebben beslist.”

Jet Huitink, aanvoerster van de ploeg, kijkt uit naar de ontmoeting met Alecto. „We moeten van onze eigen kracht uitgaan. Zij hebben een zwaar jaar gehad, terwijl wij juist in een positieve flow zitten. Dat biedt perspectief, maar je hebt natuurlijk nog helemaal niks. We gaan er vol voor en dan zien we wel of het genoeg is. Al zou het heel jammer zijn als we het niet halen.” Geers denkt daar net zo over. „We doen het goed en we zijn echt een team. We hebben er vertrouwen in, maar als het niveau niet goed genoeg is dan gaan we het volgend jaar opnieuw proberen.”

Het eerste duel in de ‘best of three’ met Alecto wordt gespeeld op donderdag 9 juni op het terrein van Bully in Oldenzaal. De tweede wedstrijd, in Leiderdorp, staat op de agenda voor zaterdag 11 juni. Een eventuele derde wedstrijd zal op zondag 12 juni in Oldenzaal worden afgewerkt.