Hockey: Bully wint opnieuw en promoveert naar overgangsklasse

De vrouwen van Bully hebben zaterdagmiddag ook het tweede duel in de ‘best of three’ gewonnen van Alecto (1-7). De ploeg van trainer Frank Geers promoveert daarmee naar de overgangsklasse. Afgelopen donderdag werd het eerste duel al met 4-2 gewonnen. Een derde duel is door de tweede zege van Bully overbodig geworden.

Vrouwen

Alecto - Bully 1-7 (0-3)

Het vertrouwen in een goede afloop van de playoffs was groot na de overtuigende zege van afgelopen donderdag. Toch werd bij Bully ook niet direct gerekend op een zevenklapper. „We hadden niet verwacht dat we het op deze manier zouden afmaken”, gaf ook aanvoerster Jet Huitink toe. De eerste treffer viel al in het openingskwart, waarna de bezoekers voor rust uitliepen naar een marge van drie (0-3).

De thuisploeg kon daardoor alleen nog hopen op een wonder. Tevergeefs, want ook na de hervatting bleef Bully dominant en trefzeker. „Alecto had eigenlijk niets in te brengen”, vervolgt Huitink. „Zij zijn misschien drie keer in de cirkel geweest en creëerden dan ook weinig. Aan de andere kant hebben wij ook nog best wat kansen gemist. Een dikverdiende overwinning. Promoveren was het doel en het liefst hadden we dat via de competitie bereikt, maar hier zijn we natuurlijk ook heel blij mee. Het doel is behaald.”

Ook trainer Frank Geers zag dat zijn ploeg de regie stevig in handen had. „We waren zo dominant en gedisciplineerd. Met 7-1 winnen van een overgangsklasser, wat wil je nog meer? De meiden hebben het echt fantastisch gedaan. Als coach neem je vooraf verschillende scenario’s door, maar ik had niet verwacht dat we zo dik zouden winnen. Vanaf het begin hadden we grip op de wedstrijd en we zijn geen moment in de problemen gekomen.” Bente Habers scoorde driemaal, Jet Huitink tweemaal en ook Cherise Helaut-Mulder en Noa Willemsen kwamen zaterdagmiddag tot scoren.

De promotie naar de overgangsklasse vormt de bekroning van een geweldig seizoen voor de vrouwen van Bully. „We zijn zo ver gekomen omdat we altijd van onze eigen kracht uitgaan. Als team zijn we goed, maar ook individueel hebben we kwaliteit.” Het team wist zich in Leiderdorp gesteund door vele supporters. „De voorzitter had een grote bus geregeld, zodat aan alle voorwaarden werd voldaan om maximaal te kunnen presteren.” Met vier zeges in vier playoff-wedstrijden presteerde Bully maximaal in het slotstuk van het seizoen. „Ik ben enorm trots op de meiden.”