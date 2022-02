Hockey: trainer Enzerink vertrekt bij Bully

Schaatsju­ni­o­ren strijden in Enschede om de nationale titels

IJsbaan Twente is van vrijdag tot en met zondag het decor van de strijd om een bult nationale schaatstitels bij de junioren. Op het ijs van de overdekte schaatsbaan in Enschede komen jonge schaatstalenten in actie op in totaal liefst 35 races.

18 februari