Hockey: vrouwen Bully degraderen na verlies tegen Helmond, mannen Almelo klimmen op de ranglijst

De vrouwen van Bully moeten de overgangsklasse verlaten, nadat ze niet konden winnen tegen Helmond. De wedstrijd was chaotisch in het begin en Bully raakte al snel een verdedigster kwijt wegens een blessure. De mannen van Almelo konden de wedstrijd bij Doorn in de laatste minuten over de streep trekken, waardoor ze op plek twee belanden in de ranglijst.

Vrouwen

Overgangsklasse

Bully - Helmond 1-6 (1-3)

Voor de vrouwen van Bully was het de laatste wedstrijd van het seizoen. Een cruciale wedstrijd om nog kans te maken op handhaving in de overgangsklasse. De openingsfase ging niet helemaal zoals gepland voor de Oldenzalers. De voorstopper van Bully ontving een behoorlijke zet en raakte geblesseerd in de eerste minuten. Kort daarna scoorde Helmond ook nog uit een strafcorner. Bully kon nog terugkomen op 1-1, maar voor rust maakte Helmond er nog twee. In de tweede helft ging Bully aanvallender spelen in de hoop op goals. In het laatste kwart moesten de nodige risico’s genomen worden om nog kans te maken op winst. Dit pakte anders uit dan gehoopt. Voor volgend seizoen speelt Bully weer in de eerste klasse. „Dit seizoen speelden we niet constant genoeg”, vertelde Thiemo Bruning, coach van Bully. Volgens hem moest er niet gekeken worden na deze wedstrijd, maar na het hele seizoen.

Tweede klasse

EHV - Bemmel 2-0 (1-0)

„Dit was een hele belangrijke winst”, vertelde assistent-coach Antoinet Wildeboer van EHV. Ondanks dat het niet hun beste wedstrijd was won EHV met 2-0 van Bemmel. De twee goals kwamen allebei uit een strafbal omdat Bemmel twee keer de bal van de lijn hield met de voet. Met deze drie punten sloeg EHV een gat met de nummer drie uit de competitie, waardoor de promotie bijna zeker is. Promotie is niet het enige waarvoor de Enschedese vrouwen spelen. Ze hopen op het kampioenschap, maar hebben nog een paar wedstrijden te gaan.

Zevenaar - Twente 2-3 (2-1)

Twente kwam al snel op achterstand, nadat het verdedigend niet helemaal op orde was. De gelijkmaker kwam al snel via Emma Mulder. Zevenaar kon weer op voorsprong komen toen er weer problemen waren in de verdediging van Twente. Na rust had Twente de knop omgezet en werd de ploeg dominanter. Zevenaar kwam nog maar drie keer in de cirkel van Twente. Sam de Haan en Tirza Kuiphuis zorgden voor de Hengelose zege met twee veldgoals. „Ondanks de rommelige start waren we de terechte winnaar”, aldus Tino Stoop, coach van Twente.

Apeldoorn - Almelo 3-2 (0-1)

De vrouwen van Almelo begonnen een keer met een voorsprong, die ze bovendien lang konden vasthouden. Toch bleek de derde periode, zoals vaker dit seizoen, een zwak punt te zijn voor Almelo. „Apeldoorn kreeg meer kansen”, vertelde Fleur van Munster, assistent-coach van Almelo. Apeldoorn scoorde drie keer en draaide de hele wedstrijd om. Almelo kon nog terugkomen op 3-2, nadat de keeper van Apeldoorn een speler greep in plaats van de bal. In het vierde kwart werd er niet meer gescoord en Apeldoorn won. „Het was een terechte overwinning”, aldus Van Munster.

Derde klasse

Mezen - Goor 7-0 (4-0)

„De eerste helft was erg slap”, vertelde Hans Exterkate, coach van Goor. Volgens Exterkate was zijn team niet scherp genoeg. Daarentegen was Mezen een sterke ploeg waartegen Goor niet kon verslappen. De vrouwen van Goor waren overal net te laat en misten de precisie. De Mezen konden er in de eerste helft vier maken. Na rust probeerde Goor nog wel weerstand te bieden, maar de Mezen bleven de score uitbreiden.

Barneveld - Haackey 3-2 (1-2)

Haackey begon sterk tegen Barneveld en wist op een voorsprong te komen van twee doelpunten. „De eerste twee kwarten waren leuk”, vertelde Rob de Boer, trainer van Haackey. Na rust speelden Haackey volgens De Boer tegen twee extra man, namelijk de scheidsrechters. Ze waren volgens De Boer niet consequent met hun beslissingen, ten nadele van Haackey. Carlijn de Boer, speler van Haackey, ontving nog een groene kaart vanwege een handgebaar. Barneveld kon de 0-2 achterstand omzetten in winst.

Mannen

Eerste klasse

Athena - EHV 5-2 (3-1)

Voor de Enschedese mannen was het ook de laatste wedstrijd van het seizoen. „We begonnen erg afwachtend”, vertelde Richard van Wezenbeek, coach van EHV. Volgens hem werd zijn team het eerste kwart weggeblazen. EHV vond nog wel de aansluitingstreffer in het tweede kwart via Stijn Adolfsen. De mannen hadden een goed gesprek in de rust, waardoor de tweede helft wel beter ging. De captain van EHV, Pim Bonder, scoorde uit een mooie aanval. Echter was het Athena dat de wedstrijd over de streep trok met een verdiende winst. Stefan Lippe speelde zijn laatste wedstrijd voor EHV.

Tweede klasse

Bully - Roden 0-2 (0-2)

Bully zette een sterke wedstrijd neer tegen Roden, maar het was niet genoeg. In het tweede kwart kwamen de mannen van Bully op achterstand na ongelukkig balverlies in de verdediging. Roden maakte in hetzelfde kwart de 0-2 met een fraai schot door de benen van de keeper. Na rust was er een klein opstootje waar Felix van Zuijlen een gele kaart aan overhield wegens verbale uithalen. Nadat Bully weer terug was met elf man konden ze weerstand bieden. „We hadden de kansen wel, maar hij mocht niet vallen”, vertelde Steven Bartelink, speler van Bully.

Derde klasse

Steenwijk - Twente 3-4 (1-3)

Het was een moeizame overwinning voor Twente. „Het liep gewoon niet lekker bij ons”, vertelde Paul Schulz, coach van Twente. De gasten hadden wel een goede start. Ze kwamen vrij makkelijk op een 2-0 voorsprong in het eerste kwart. Na rust hadden de mannen van Twente weinig energie over en kon Steenwijk terugkomen. „Gelukkig herpakten we ons”, vervolgde Schulz. Twente won de wedstrijd, maar volgens Schulz had het beter gekund.

Doorn - Almelo 3-4 (1-3)

De mannen Almelo klommen na winst op Doorn naar plek twee op de ranglijst. „Met deze winst houden we de mogelijkheden open”, vertelde Maarten Brals, coach van Almelo. Brals was tevreden met de manier waarop zijn team speelden. Tevens was het ook een spannende pot om naar te kijken. Almelo had een ruime 1-3 voorsprong in de tweede helft, maar Doorn wist zich terug te knokken na 3-3. In de laatste minuten van de wedstrijd kreeg Almelo drie corners, waarvan de laatste werd benut door Derck Smienk. Hij schoot de bal volop in de kruising, waardoor Almelo twee punten meer meenam naar huis.

Zutphen - Drienerlo 3-1

Informatie volgt.