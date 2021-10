Hockeyers PW: eerste zege is binnen, maar de teller staat nog op nul

Wie puur naar het puntenaantal kijkt, denkt dat PW alle zes wedstrijden verloor. Toch zegevierde PW deze maand voor het eerst, na vier competitienederlagen. De equipe van speler/coach Ties Wolterink was met 6-3 te sterk voor Flevoland en leek daarmee de eerste punten binnen te hebben. De teller staat desondanks nog altijd op nul. En dat heeft alles te maken met een puntenaftrek. PW heeft van de hockeybond drie punten in mindering gekregen, nadat het niet was komen opdagen bij de wedstrijd tegen Ares, eind september. „We hadden een coronageval in de selectie, vandaar dat we die wedstrijd moesten afzeggen”, vertelt PW-spits Scott Tönis. „Als het goed is, wordt er nog aan gewerkt om die punten terug te krijgen. We konden er niet veel aan doen.”