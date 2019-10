Hockeyers van MHC Almelo positief na zoekend begin: 'Er heilig van overtuigd dat we stijgen'

De laatste twee wedstrijden van Almelo lijken het verhaal van het seizoen tot nu toe te vertellen. Een knappe 4-0 overwinning op topploeg Beuningen werd een week later gevolgd door een schlemielige 5-4 nederlaag tegen het minder hoog aangeschreven Barneveld. Toch vertellen die uitslagen volgens Hugo Klaasen (29) niet het hele verhaal. "We speelden niet slecht en als je vier keer scoort win je normaal gesproken. Nu kregen we vier velddoelpunten tegen, dat is veel. Ik heb meer moeite met de nederlagen die we eerder leden tegen De Mezen en Leeuwarden."