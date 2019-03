Hockeyers van PW Enschede in zwaar seizoen ook nog op zoek naar nieuwe coach en spelers

Met een hoop donkere wolken boven hun hoofd, poseren Daan Kruisinga en Alexander Enzerink deze doordeweekse dag op het waterveld van PW voor de foto. Symbolischer kan het haast niet, want er hangen inderdaad donkere wolken boven PW. De ranglijst in de derde klasse D liegt niet: PW is gedeeld hekkensluiter en behaalde dit seizoen pas één zege. Op 28 oktober werd met 4-3 gewonnen van Drienerlo. Daarnaast boekte de ploeg een gelijkspel en tien nederlagen. "We zitten in een dal, maar ik denk dat we ons dieptepunt nu wel hebben bereikt", zegt Daan Kruisinga (31), dit seizoen zowel aanvoerder, trainer als coach van mannen 1.