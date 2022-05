Hockeyster Elike de Boer (17) is niet bang voor degradatie met Haackey: ‘We kunnen nog zesde worden’

De kampioen is bekend (HC Twente), net als de nummer laatst (Dieren). Maar wie dit seizoen in de derde klasse van het vrouwenhockey voorlaatste wordt, is drie wedstrijden voor het einde nog een raadsel. Eelde staat nu op die positie met 18 punten, maar de achterstand op Steenwijk (19 punten), Haackey en Goor (21 punten) is minimaal. Zelfs de nummer 6 en 7 van de ranglijst, respectievelijk Graspiepers en Barneveld (23 punten), lijken nog in aanmerking te kunnen komen voor de rechtstreekse degradatieplek. Spanning alom dus. Bij Haackey is er echter niemand bang voor degradatie.