Hockeysters EHV uitgeschakeld in promotiestrijd

EHV leek in de aanloop naar dit sportweekend zo dicht bij de volgende ronde in de nacompetitie. De Enschedese meiden hadden de eerste wedstrijd vorige week uit bij Alphen met 4-3 gewonnen. Dat was knap want een 3-0 achterstand werd daar omgebogen in een zege. Het bood EHV dit weekend twee kansen in eigen huis om 'the best of three' te winnen. Maar beide wedstrijden gingen verloren.