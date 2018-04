Hockeysters PW kijken niet naar ranglijst: 'Opleiden nu prioriteit'

ENSCHEDE - De hockeysters van PW kennen een teleurstellend seizoen in de derde klasse. Vlak na de winterstop was er nog een sprankje hoop op een promotiekans, maar inmiddels kijkt het team van trainer/coach Christiaan von Geldern niet meer naar de ranglijst. ''Opleiden heeft nu de prioriteit.''

Christiaan, jullie begonnen de tweede competitiehelft na de winterstop met een goed gevoel, 5-0 winst tegen Steenwijk. Is er sindsdien veel veranderd binnen de ploeg?

''Ja, de selectie is sindsdien wederom smaller geworden, door studie en blessures van speelsters, dus we worden afhankelijker van onze eigen jeugd. Met als gevolg een wisselende samenstelling per week.''

De laatste wedstrijd verloren jullie met ruime cijfers, 10-3 bij Westerduiven. Hoe hard kwam die nederlaag aan?

''Dat viel mee. Door proefwerk- en SE-week zijn we zonder wissels naar Westerduiven afgereisd. We gingen zonder hoge verwachtingen de wedstrijd in en hebben een alternatieve speelwijze uitgeprobeerd. Helaas pakte dat verkeerd uit, maar we hebben er wel wat van opgestoken.''

Volledig scherm Nikki Eftink in actie namens PW, tegen Steenwijk. © Reinier van Willigen

De verschillen onderin zijn behoorlijk klein. Hoe belangrijk is de thuiswedstrijd van zondag tegen HVA?

''Belangrijk voor de mentaliteit, maar niet wat betreft de stand in de competitie. We pakken de gelegenheid aan om juist op opleiden van de reeds invallende jeugd te concentreren.''

Quote Gezien de stand en de huidige ontwikkelingen is het niet reëel meer om druk te zijn met promotie Christiaan von Geldern

Denken jullie nog aan promotie? Ook na zo'n teleurstellend seizoen?

''Gezien de stand en de huidige ontwikkelingen is het niet reëel meer om druk te zijn met promotie. Opleiden heeft nu de prioriteit. Daarnaast moeten we met de fysieke belasting op de zeer smalle selectie in de gaten houden. Met teveel blessures kunnen we dat ook niet goed meer uitvoeren.''

Hoe ziet jouw eigen toekomst er eigenlijk uit? Al een nieuwe club?

''Ik ben oriënterend in gesprek met een aantal clubs, maar er is nog niets concreets.''

Volledig scherm Nogmaals Nikki Eftink. © Reinier van Willigen