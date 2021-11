Hockeysters uit Hengelo hebben nog weinig tegenstand gehad en scoort aan de lopende band

Blijft de vrouwenploeg van hockeyclub Twente ongenaakbaar of wordt het toch een spannend seizoen? Het antwoord op die vraag volgt volgende week. Koploper Twente speelt dan tegen Mezen. Dat is de enige club die in het spoor van de lijstaanvoerder kan blijven. „Na die wedstrijd in Harderwijk weten we meer. Maar eerst moeten we zondag van Goor winnen. Onze concentratie moet nu bij die wedstrijd zijn”, zegt Floor Schuppers, aanvoerster van Twente.