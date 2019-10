Hockeysters van PW Enschede komen dit weekend oude club Haackey tegen

In de aanloop naar het duel met Haackey voelen Anne Robertus (26) en Janneke Szymanski (23) uit Haaksbergen toch wat extra spanning. Het weerzien met Haackey is onderwerp van gesprek. "We moeten ze niet onderschatten", zegt Szymanski. "Maar voor ons is het een extra bijzondere wedstrijd die we graag willen winnen."