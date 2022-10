Hockeysters van vierdeklasser HCHN verrassen tweedeklasser Twente in bekertoernooi

Bornse motorcou­reur Lentfert verlegt zijn grenzen en gaat voor het podium: ‘Ik presteer heel constant dit seizoen’

BORNE - Met nog één raceweekend te gaan, heeft Joris Lentfert uit Borne een podiumplek in de IDC Dutch Superbike stevig in handen. Hoe dan ook zet hij dit jaar zijn beste prestatie ooit neer in de hoogste nationale klasse van de motorsport.

3 oktober