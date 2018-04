Hoe een 20-minuten-sterk Heracles voetballes kreeg van AZ

Sterke openingsfase Heracles

Heracles begon beter dan AZ In de eerste twintig minuten schoot Heracles twee keer zo vaak (4) als AZ (2) en zette Heracles maar liefst negen succesvolle dribbels in, tegenover nul succesvolle 1-vs-1’s van AZ. Vooral Jonas Svensson had moeite met Kristoffer Peterson op de linkerflank. De rechtsachter van AZ zette in de eerste twintig minuten één van de vier tackles succesvol in en pakte een gele kaart. Na tien minuten stopte Marco Bizot de penalty van Brandley Kuwas, dat uiteindelijk het enige schot op doel van Heracles bleek in de gehele wedstrijd.

De omzettingen van AZ

Is het stoppen van de penalty en het niet tegenkrijgen van de 1-0 het kantelpunt voor AZ? Uit de cijfers blijkt in ieder geval dat Heracles na een sterk begin het grip op de wedstrijd verloor en AZ begon met domineren. Arne Slot, die als hoofdcoach op de bank zat in plaats van de geschorste John van den Brom verlegde op het middenveld accenten in de dekking, waardoor vooral de uitblinkende Jamiro Monteiro meer werd geneutraliseerd. "We speelden beiden met punt naar voren op het middenveld en daarin hadden we in de openingsfase moeite met een zwervende Monteiro."

Bovendien gaf Slot aan dat zijn ploeg langer op balbezit moest spelen en minder risico in de eerste pass moest leggen. "Als je de bal al verliest vlak voordat je allemaal in positie bent en je dan de bal ook nog uit verkeerde passes (crossbal i.p.v. kort spel door het midden) verliest, dan sta je helemaal open bij balverlies. Dat was met name op rechts bij Svensson met Peterson het geval", vertelde Slot over de omzettingen.

Eenrichtingsverkeer

Het resulteerde in een toename van de passnauwkeurigheid bij AZ, dat na de omzettingen van 84% naar 92% verhoogd werd. De bezoekers scoorden vervolgens twee keer uit elf pogingen in het restant van de eerste helft, terwijl Heracles na de twintigste minuut geen enkele keer meer op het doel van Bizot schoot. In de tweede helft kreeg Heracles vier schoten op doel tegen, waardoor Heracles nu het team in de eredivisie is dat de meeste schoten op doel (211) tegen kreeg, het hoogste aantal sinds FC Dordrecht in het seizoen 2014/2015 (228).