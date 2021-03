Hoe Marleen Veldhuis zwemkoningin werd in haar thuisbad: ‘Orkaan van geluid kwam als deken over me heen’

Vandaag is het dertien jaar geleden dat Marleen Veldhuis een wereldrecord zwom tijdens de EK zwemmen in Eindhoven. Vanuit haar nieuwe thuisland Australië blikt de voormalige zwemkoningin terug op het memorabele toernooi in ‘haar’ Eindhovense zwembad. ,,De deur ging open en een orkaan van geluid kwam als een deken over me heen.”

De Europese kampioenschappen zwemmen dertien jaar geleden in haar Eindhovense thuisbad roepen bijzondere gevoelens op bij Marleen Veldhuis. De geboren Twentse veroverde maar liefst drie gouden medailles en schreef twee wereldrecords op haar naam.

,,Ik vond het zó bijzonder om een belangrijk toernooi in mijn eigen bad te mogen zwemmen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik voor mijn 50 meterrace zat te wachten in de voorstart (ruimte waar zwemmers moeten wachten op het teken dat ze naar het zwembad mogen, red.). Ik hoorde veel lawaai vanuit het stadion en dacht: al die mensen komen voor mij. Dat was natuurlijk niet zo, maar zo voelde het wel. Ik kreeg daar zoveel zelfvertrouwen van en voelde ook echt het thuisvoordeel.”

Goede race, goede race

,,Een paar dagen eerder had ik al twee EK-titels gewonnen, op de 100 meter vrije slag en estafette, dus dat scheelde ook. Vanuit de voorstart liepen we richting het bad, de deur ging open en een orkaan van geluid kwam als een deken over me heen. Daardoor voelde ik me nog sterker. Toen ik het startblok opstapte dacht ik alleen maar: goede race, goede race, goede race.”

Het werd niet zomaar een goede race van Veldhuis, maar een magnifieke. In een tijd van 24,09 seconden was ze aan de overkant en won ze haar derde goud. En toen de destijds 28-jarige zwemster naar het scorebord keek, kon ze haar tijd niet geloven: een nieuw wereldrecord. Veldhuis greep met haar linkerarm naar haar hoofd en schreeuwde het uit. Ze had de acht jaar oude mondiale toptijd van Inge de Bruijn, 24,13 seconden, uit de boeken gezwommen.

Volledig scherm Marleen Veldhuis juicht naar haar gouden race op de 50 vrij. © Robin Utrecht/ANP

Driemaal goud

Amper een uur na haar indrukwekkende prestatie pakte Veldhuis als toetje ook nog brons op de wisselslagestafette. Met driemaal goud (50, 100 en estafette 4x100 vrij), twee wereldrecords (50 vrij en estafette) en een bronzen plak werd de Twentse door de media gebombardeerd tot de zwemkoningin van Nederland.

Dertien jaar na dato moet Veldhuis glimlachen om die benaming. ,,Ik was er eerlijk gezegd nooit zo mee bezig wat de media schreven. Ik zat tijdens mijn zwemcarrière vooral in mijn eigen tunnel van trainen, rusten, eten, trainen. Tijdens een toernooi en in de aanloop ernaartoe koos ik er bewust voor geen media te volgen. Of er nou positief of negatief over mij werd geschreven, dat leidde af.”

Veldhuis las dan wel geen kranten; ze voelde wel degelijk dat ze voor de Olympische Spelen van 2008 in Peking één van de grote favorieten was. Ze verkeerde in de vorm van haar leven. Niet alleen op de EK langebaan in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, maar ook een maand later op de WK kortebaan in Manchester hield ze huis: vier wereldtitels in het 25 meterbad.

Heel veel druk

Veldhuis: ,,Voor de Olympische Spelen legde ik mezelf heel veel druk op en daar kon ik tijdens de Spelen niet zo goed mee omgaan. Ik denk dat ik daardoor wel een medaille heb verspeeld.” Veldhuis werd in Peking vijfde (50 meter) en zesde (100 meter) en veroverde met de Golden Girls wel het estafettegoud.

,,Ik heb in 2008 geleerd dat je onder druk altijd je eigen ding moet blijven doen. Tijdens de Olympische Spelen van Londen in 2012 heb ik daar veel profijt van gehad. Ik denk dat ik daar fysiek minder goed was, maar mentaal veel sterker.”

Volledig scherm Marleen Veldhuis en een uitzinnige Ranomi Kromowidjojo na respectievelijk olympisch brons en goud tijdens de Olympische Spelen van 2012 op de 50 meter vrije slag. © Robin Utrecht/ANP

Met een prachtige bronzen medaille op de 50 vrij (in de gouden race van Ranomi Kromowidjojo) nam Veldhuis in Londen afscheid van het zwemtoneel. Inmiddels woont ze al zeven jaar met haar gezin in de oost-Australische kustplaats Manly, vlak bij Sydney.

,,Ik run mijn eigen bedrijf waarbij ik volwassenen coach die borstcrawl willen leren zwemmen of hun zwemtechniek willen verbeteren. Ik begin met hen in een rustig stukje oceaan en naarmate het beter gaat neem ik ze mee naar de golven. Heel gaaf. Eigenlijk ben ik dus een openwaterzwemmer geworden.”