Holtenaar (23) samen met zijspancrosser Willemsen op jacht naar elfde wereldtitel

Dion Rietman was nog maar een ventje van hooguit 5 jaar toen-ie met zijn ouders naar de motorcrosscircuits trok voor wedstrijden. Daniël Willemsen (45) was in die tijd de koning van de zijspancross, niemand kon tippen aan de coureur uit Lochem. Van 1999 tot en met 2012 scheurde en sprong Willemsen naar liefst tien wereldtitels. Een ongeëvenaarde prestatie. Negen jaar later is de honger van de eerzuchtige Willemsen nog niet gestild. De ‘Kanibaal’ heeft nog één doel: de elfde wereldtitel.