Hongaarse versterking voor BZC

Tamas heeft recentelijk zijn opleiding in Budapest afgerond en wil een vervolg geven aan zijn maatschappelijke carrière in combinatie met topsport. Hij heeft deze kunnen vinden bij BZC.

Tweede linkshandige speler

De Borculose club was al enige tijd op zoek naar een linkshandige speler. Dynand Muller was de enige linkshander in de selectie. ,,Met de komst van Adam Tamas is die zoektocht geslaagd”, aldus Klaas Zwaan van de topsportcommissie. ,,Het geeft Zeno Reuten als coach meer mogelijkheden tijdens de wedstrijd en de kwetsbaarheid van een enkele linkshandige speler in het team valt hier mee weg. Met de komst van Tamas is de selectie compleet.”