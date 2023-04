Honk- en softballers ontwaken uit winterslaap op Mastenboektoernooi TTT

Apollo 8 mag blijven dromen van finale om landstitel: ‘We hebben alles in eigen hand’

Aanhaken of (voorlopig) afhaken in de kampioenspoule, dat was zaterdagavond het devies voor Apollo 8. Het werd het eerste voor de Bornse vrouwen. Door de 3-1 overwinning op regerend landskampioen Sliedrecht Sport doet het team van de broers Oosting nog volop mee in de strijd om de landstitel.