Honkbal: Tex Town Tigers snel op rozen bij Euro Stars

Het was een vreemde wedstrijd in Capelle aan den IJssel. Tex Town Tigers begon overweldigend. De Enschedese formatie noteerde de ene na de andere honkslag en had na twee slagbeurten al 11 punten verzameld. Voor de coach van Euro Stars was dat het teken een nieuwe werper op de heuvel te plaatsen. Het bleek een goede beslissing, want in het vervolg kwam er geen enkele honkloper van TTT meer over de thuisplaat.