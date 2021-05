Hoofdrol nieuwkomers bij Tex Town Tigers

SOFTBAL - AMERSFOORT - De debutanten bij Tex Town Tigers vertolkten de hoofdrol tijdens de seizoensopening in de hoofdklasse bij Quick Amersfoort. Lizzy Clarijs was de beste slagvrouw, Ginger de Weert zette de ploeg als startende werpster op het winnende spoor tijdens de tweede wedstrijd (8-4). Doordat het eerste duel werd gewonnen door Quick (4-3) deelden de ploegen uiteindelijk de punten.

Na een kleine acht maand maakten de beste softbalsters van Nederland hun rentree op de velden. De vorige competitie werd vlak voor de play-offs geschrapt en de voorbereiding in coronatijd verliep ook niet overal even vlekkeloos. Dat de seizoensopening niet van van het aller hoogste niveau was, mag dan ook geen verrassing zijn. De spanning vergoedde echter veel en met een homerun van Aafje van Baal was er een sportief hoogtepunt.

Knieblessure Britt Vonk

Maar echte tegenslag was er ook voor Tex Town Tigers. In het tweede duel verdraaide Britt Vonk haar knie. De korte stop moest zich noodgedwongen laten wisselen. Volgens de eerste tekenen valt de blessure mee, maar nader onderzoek moet dat nog uitwijzen.

In de eerste wedstrijd had Tex Town Tigers het bijzonder moeilijk op het werpen van Eva Voortman. De international stuurde maar liefst zestien speelsters van Tex Town Tigers terug naar de dug out met drie slag. Alleen Lizzy Clarijs had een goed oog op de ballen van Voortman. Clarijs sloeg twee punten binnen om TTT weer naast Quick te zetten (2-2) en bij een 4-2 achterstand volgde er nog een driehonkslag, waarna ze door Tess Remmers over de thuisplaat werd geloodst.

Geklopt door voormalig ploeggenoot

Daniëlle ten Donkelaar begon op de heuvel voor Tex Town Tigers en moest in de eerste slagbeurt al twee punten incasseren van voormalig ploeggenoot Laura Wissink. In de derde inning moest Ten Donkelaar nogmaals twee punten toestaan, waardoor Quick een 4-2 voorsprong kwam. Lisa Brink en Lindsey Meadows namen vervolgens het werpen over. Ze hielden de thuisplaat schoon.

Tex Town Tigers was echter niet in staat Voortman in het restant onder druk te zetten. Geheel in stijl stuurde de werpster van Quick Annemiek Jansen als laatste speelster van Tex Town Tigers met drie slag weg.

Prima debuut

In het tweede duel kwam de Enschedese formatie beter uit de startblokken. Al in de openingsslagbeurt sloeg routinier Nadine Marinus twee punten binnen. In de derde inning kwamen daar nog eens drie punten bij. Ondertussen maakte Ginger de Weert op de heuvel haar debuut voor de Tigers. De Weert gooide ruim twee foutloze slagbeurten en werd toen uit voorzorg gewisseld aangezien ze terugkomt van een zware schouderblessure, waardoor ze vorig seizoen niet in actie kwam.

Na een kortstondig optreden van Shaneequa Kock op de Enschedese heuvel was het ineens weer spannend. Quick scoorde vier keer, waardoor Kock werd vervangen door Meadows. Die had het in de laatste innings af en toe lastig maar hoefde geen punten meer te incasseren. TTT liep ondertussen uit naar 8-4 via onder andere twee homeruns. Die van Van Baal vloog over het hek, Lizzy Clarijs liep een rondje over de honken, ondanks dat de bal niet buiten het veld verdween.