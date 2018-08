Hoogland is weer fit en klaar voor het EK

ENSCHEDE - Geen wielrennen meer nu de Tour voorbij is? Jawel, hoor! Gisteren (donderdag) begon in Glasgow het EK. Op de baan komt onder meer Nijverdaller Jeffrey Hoogland aan het vertrek.

Hallo Jeffrey. Was het lastig deze wedstrijd in te

passen in je kalender?

„Normaal leggen we in de zomer langer een basis richting de komende baanwinter, maar dat proces moesten we onderbreken voor dit EK. Het is het eerste moment om kwalificatiepunten te halen voor Tokio 2020 en dat is met name voor de teamsprint van groot belang. Ik had helaas ook nog eens een rugblessure, die later uitmondde in een heupkwetsuur. Het probleem aan de rug is verholpen en de heup is onder controle.”

Met welke doelstelling sta je aan het vertrek?

„Het is voor mij altijd lastig te voorspellen hoe ik ervoor sta. In training kan ik diep gaan, maar op een wedstrijd zet ik er altijd een stap van 10 procent extra bij. Komt die stap niet, dan heb ik een probleem. Maar tot nog toe is het altijd gelukt. Een echt toernooi, een echte tegenstander: het maakt het voor mij allemaal wat eenvoudiger om alles te geven. Op de teamsprint gaan we voor de winst. Op de sprint is het ronde voor ronde de focus behouden, maar ik hoop ook in dat toernooi ver te komen.”

Is het bijzonder om het oranje aan te mogen trekken?

„Ik draag elke dag oranje als we trainen. Bij de baanploeg is de focus erg gericht op het teamgevoel en dat versterk je door allemaal in dezelfde kleding op de baan te komen. Voor mij is het daarom minder bijzonder om oranje aan te trekken. Maar het blijft een eer om voor de land uit te komen. Dit EK is voor meerdere wielerdisciplines en zelfs meerdere sporten

tegelijk, dus ik hoop dat het evenement extra aandacht krijgt, meer dan een regulier kampioenschap voor alleen de baan in ieder geval.”

Wanneer komt Hoogland in actie tijdens het EK?