Hoogma voetbalt tussen de hoeren en de zwervers

volleybal Twents onderonsje in halve finale bekertoer­nooi

30 januari ENSCHEDE - Het is een unicum in de Twentse volleybalhistorie: drie van de vier halvefinalisten in het bekertoernooi bij de vrouwen komen uit deze regio. Dat betekent dat er op zondag 17 februari in het Landstede Sportcentrum in Zwolle sowieso een eredivisionist uit Twente in de eindstrijd staat.