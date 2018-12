Horecateam FC Eibergen wint regionale verkiezing clubhelden

EIBERGEN – De vlag ging dinsdagavond uit in het clubhuis van FC Eibergen. Het kantineteam onder leiding van Ronny Vogt heeft onze verkiezing clubheld van de regio gewonnen. Met liefst 930 stemmen is de Eibergse winst dik verdiend.

,,De stemming heeft hier enorm geleefd”, zegt Ronny Vogt, die als persoon was genomineerd maar alle eer doorschuift naar zijn kantineteam. ,,We hebben elkaar binnen de club enorm aangemoedigd om te stemmen. De verkiezing is hier breed gedragen, we hadden ook onze eigen promo op Facebook."

De tegenstanders die zondag op sportpark De Bijenkamp tegen een team van FC Eibergen moesten spelen werden zelfs benaderd om te stemmen. Vogt: ,,Erg mooi dat het is gelukt en dat we de verkiezing hebben gewonnen. We waren nota bene de laatste die aan bod kwam bij jullie in de krant. Dus onze voorbereidingstijd was het kortst van allemaal. Het zegt heel veel dat we toch de meeste stemmen hebben gekregen.”

Dankbare taak

Vogt zit in het bestuur van FC Eibergen en is voorzitter van het horecateam. ,,Een dankbare taak”, zegt hij. ,,Omdat de sfeer binnen de vereniging fantastisch is: ,,Als je ziet hoe veel vrijwilligers er hier zijn. Deze week bijvoorbeeld weer met de organisatie van het Sinterklaasfeest op de club. We hebben een harde kern van 40 kantinevrijwilligers , waar we altijd een beroep op kunnen doen. Het is echt een perfect team, iedereen vult elkaar aan. Daar kunnen we trots op zijn.”

De kantine van FC Eibergen is zeven dagen in de week open. Elke doordeweekse dag lopen er 4 vrijwilligers. Vogt: ,,En op een zaterdag lopen hier wel 20 man rond rond. Een hele organisatie maar het loopt altijd perfect.”

Juist voor het hele team is de eretitel clubheld van het jaar een extra waardering, stelt Vogt. Bovendien hoopt hij dat er een stimulerende werking vanuit gaat richting nieuwe, vooral ook jonge vrijwilligers. Want de jeugd heeft doorgaans veel andere bezigheden en is moeilijk te porren voor een vrijwillige taak bij de voetbalclub.

