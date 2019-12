Horneman gaat vol voor korfbaltitel met EKC Nääs

EKC Nääs kent een sterke start in de zaalcompetitie. De ploeg van trainer Frank Landkroon gaat met zes punten aan kop in de tweede klasse A. Het woord kampioenschap wordt alweer wat vaker in de mond genomen in de Pathmoshal. Seline Horneman (25) is al jaren een van de bekende gezichten bij de Enschedese korfbalclub. Ze wil dit seizoen met haar ploeg dolgraag de stap naar de eerste klasse maken. Vorig seizoen was dat ook het doel, maar toen greep ze met Nääs nog net naast de titel in de tweede klasse. Op het veld volgde in de eerste klasse zelfs een degradatie. "Op het veld staan we vierde", zegt Horneman. "Daar hebben we dit seizoen zwaardere tegenstanders en is het kampioenschap niet meer reëel. In de zaal hebben we de beste ploegen al gehad en gaan we vol voor het kampioenschap."