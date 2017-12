Houdbaarheidsdatum Almelose Wild nog lang niet voorbij

Pas na het WK van begin maart wil ze daarover beslissen. Maar bij de Nederlandse Kampioenschappen op het omnium bleek eens te meer dat het geen kwestie van moeten wordt: haar houdbaarheidsdatum is nog lang niet verstreken. Bondscoach Peter Schep keek afgelopen zaterdag naar het Nederlands Kampioenschap omnium. Hij zag er Kirsten Wild overtuigend winnen. Zaterdag is ze opnieuw een grote kanshebber als ze op het NK Baan de scratch en de koppelkoers gaat rijden.

Goed presteren

,,Kirsten is de enige die hier wat mij betreft niets te bewijzen had. Haar plek voor het WK Omnium is onomstreden, de concurrentie had hier moeten overtuigen door haar van de winst te houden. Maar het idee dat ik haar bij het behalen van zilver of brons niet op het wereldkampioenschap zou laten uitkomen... Nee, daarvoor steekt ze er in eigen land te ver boven uit en heeft ze internationaal - ook deze winter - te goed gepresteerd."