Hulp via Facebook kan Eurosped niet aan zege helpen in Sliedrecht

Almelose bokser Peter Müllenberg: ‘Ik zit in hoek waar de klappen vallen’

3 maart ALMELO - Peter Müllenberg doet volgende week niet mee aan het Europese olympisch kwalificatietoernooi in Londen. De Almelose bokser kampt met een botbreukje in zijn linkerpols. In mei is in Parijs zijn laatste en enige kans zich te kwalificeren voor Tokio.