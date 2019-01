Hulsbeekcross voor Daan Jacobs, eindzege voor Wouter Doesburg

Start

Vanaf de start gingen twee man er hard vandoor. Daan Jacobs wist ze al snel te achterhalen en nam al vroeg in de wedstrijd de koppositie. Doesburg wachtte even af:”Ik wilde niet te hard starten. Ik was daarvoor al vanaf huis naar de wedstrijd toegelopen,” verklaarde de Hengeloër. Aan het eind van de eerste ronde (van in totaal vier ronden) sloot Doesburg bij Jacobs aan en nam de kop over.

Klassement

In de twee ronden daarna trok Doesburg flink door in een poging Jacobs te lossen. Tweede doel was Caimin Stevens niet terug te laten komen, want voor de winst in het klassement hoefde hij alleen Stevens achter zich te houden. Die tweede opzet slaagde, de eerste niet. Jacobs wist in de slotronde nog te versnellen en liep naar de overwinning in 42:10. Doesburg hield zijn tweede plek vast in 42:34, Arnold Klieverik kwam twintig tellen daarachter als derde binnen. Klieverik was al zeker van de eindzege in de categorie mannen 40. Daarachter finishten Stevens in 43:20 (waarmee hij tweede werd in het eindklassement) en Sven van Munster in 43:58.