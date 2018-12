HVV Tubantia verlengt contract technische staf

Dat betekent dat deze technische staf ook volgend seizoen voor de groep staat in Hengelo. Van Zutphen is bezig aan zijn tweede seizoen bij HVV Tubantia, dat het moeilijk heeft in de eerste klasse E van de zondagcompetitie. De ploeg staat voorlaatste met negen punten. Zondag wacht de uitwedstrijd bij Longa'30.