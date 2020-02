Ilse Pluimers uit Enter tevreden met veertiende plek op WK veldrijden

DÜBENDORF – Ilse Pluimers uit Enter is veertiende geworden op het allereerste wereldkampioenschap veldrijden voor junior-vrouwen in het Zwitserse Dübendorf. De Europees kampioene op de weg in deze categorie startte op de achterste rij in een veld van vijftig rensters.

“Dat was natuurlijk niet ideaal. Toch kon ik heel snel opschuiven en op een gegeven moment lag ik zelfs elfde. Maar daar had ik toch even een terugslag van. In de derde ronde ging het weer beter, maar toen reed ik mijn ketting eraf. Wellicht had er nog iets meer ingezeten, maar met deze klassering ben ik zeer tevreden.”

Verrassing

Pluimers begon het seizoen in het veld puur als overwintering voor het komende wegseizoen. “’Voordat ik het EK in Silvelle reed (waar ze zeventiende werd, red) had ik nog maar twee weken op mijn crossfiets gezeten en moest ik eigenlijk nog wennen. Dat ik toen geselecteerd werd door bondscoach Gerben de Knegt was best een verrassing voor me. Op deze wedstrijd had ik me aanzienlijk beter kunnen voorbereiden. Dit WK rijden was absoluut een bonus voor mij deze winter. Het was mooi om mee te maken en uiteindelijk ben ik heel tevreden met hoe het gelopen is.”

Wegseizoen