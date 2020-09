Ilse Pluimers uit Enter tweede op NK tijdrijden

„Uit de testwedstrijd voor dat EK tijdrijden wist ik al dat het podium er wellicht in zou zitten, want daar was ik derde. De eerste twee van die testwedstrijd mochten naar het Europese kampioenschap. Vooraf had ik blind getekend voor die tweede plek hier, maar ik was er ook wel weer heel dichtbij. Maar ik heb mijn race nog eens teruggehaald en kan echt geen punt bedenken waarvan ik achteraf zeg dat ik daar een seconde heb laten liggen. Ik denk dat dit de perfecte wedstrijd voor me was en Elise was gewoon nog net iets sneller.”

Kort maar krachtig seizoen

Pluimers, die vorig jaar Europees kampioene op de weg werd bij de junior-vrouwen in Alkmaar, heeft een kort maar krachtig seizoen. Ze reed het EK in Plouay als haar eerste wedstrijd van het seizoen en greep vorige week net naast een podiumplaats (vierde) in de Watersley Ladies Challenge. „Natuurlijk vraag ik me wel af wat er in een normaal seizoen voor me in had gezeten. Zeker nu ik op de tijdrit zo’n stap gezet blijk te hebben. Dat er voor ons geen WK is later deze maand – die wordt in Imola alleen voor de elite georganiseerd – is bijvoorbeeld best zonde.”