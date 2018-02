In beeld: de verloren bekerfinale van Eurosped uit Vroomshoop

Duitse Bölting wint in Delden 'mooiste indoor even­ting-toer­nooi'

18:11 DELDEN - De Duitse Vanessa Bölting heeft dit weekeinde Indoor Eventing Twente achter haar naam geschreven. De nummer 129 van de wereldranglijst was met Comtesse de snelste in manege de Hoffmeijer in Delden en pakte met Carlos ook de derde plaats in de klasse M.