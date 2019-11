In de vijfde poging is het raak voor Jolly Jumpers

TUBBERGEN - De basketbalsters van Jolly Jumpers hebben in eigen huis Lekdetec uit Bemmel verslagen: 78-59. Het was de eerste overwinning tegen de Gelderse ploeg sinds de rentree in de eredivisie.

Vorig seizoen was Jolly Jumpers er in de drie wedstrijden al dichtbij, de eerste confrontatie deze jaargang in Bemmel werd na verlenging verloren. ,,Dat wilden we niet weer laten gebeuren”, zei aanvoerster Laura Steggink achteraf. Dat zure verlies bleek de juiste doping. Na een nog wat weifelende eerste helft gooide Jolly Jumpers in de derde periode alle schroom van zich af.

,,Vaak is dat ons slechtste kwart", weet de aan aanvoerster. Nu waren de eerste tien minuten na rust misschien wel het beste dat Jolly Jumpers dit seizoen heeft getoond. Aanvallend was het geduldig en scherp zowel van dichtbij als van afstand. En werd er al eens gemist toonden de Tubbergse vrouwen zich ijzersterk in de rebound. Daarnaast werd Bemmel bijna van scoren afgehouden.