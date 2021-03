In Qatar om te racen én voor een coronavaccin

Gaat het over Qatar, dan gaat het al heel snel over het WK voetbal van 2022. Met de start van de kwalificatiereeks deze week kwam het land weer volop in het nieuws. Amnesty International benadrukte de belabberde situatie van migrantenarbeiders in de oliestaat, The Guardian meldde dat sinds de toewijzing van het toernooi zeker 6500 mensen zijn overleden bij onder meer de bouw van stadions.